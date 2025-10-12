domenica, 12 Ottobre , 25

Giulia De Lellis torna a casa dopo il parto, le parole per Tony Effe: “Non mi ha mai lasciata”

(Adnkronos) - Giulia De Lellis, Tony Effe e...

Alessandra Amoroso contro le fake news: “Mia figlia sta benissimo, sono tutte bugie”

(Adnkronos) - Alessandra Amoroso rompe il silenzio e...

Tu si que vales, concorrente insulta e attacca Sabrina Ferilli: “Sei una miracolata”

(Adnkronos) - "Sabrina Ferilli sei una miracolata". L'attrice...

Polonia, droni, migranti e disinformazione: ecco la guerra ibrida di Mosca e Minsk

(Adnkronos) - Droni, migranti, cyberattacchi e disinformazione. La...
vacherot-trionfa-a-sorpresa-e-conquista-atp-shanghai,-battuto-il-cugino-rinderknech
Vacherot trionfa a sorpresa e conquista Atp Shanghai, battuto il cugino Rinderknech

Vacherot trionfa a sorpresa e conquista Atp Shanghai, battuto il cugino Rinderknech

DALL'ITALIA E DAL MONDOVacherot trionfa a sorpresa e conquista Atp Shanghai, battuto il cugino Rinderknech
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Finale in famiglia. Valentin Vacherot trionfa a sorpresa al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 9.196.000 dollari). Il 26enne monegasco, numero 204 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha superato in finale il cugino, il trentenne francese Arthur Rinderknech, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 in due ore e 15 minuti.  

Oltre a conquistare il primo titolo della carriera Vacherot compirà domani un grande salto in classifica, portandosi al numero 40 del mondo, suo best ranking. Rinderknech salirà invece al numero 28.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.