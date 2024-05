Vadalà: Disinquinamento e rigenerazione, metodo è fare sistema

Commissario Bonifiche a The Watcher Talk

Roma, 30 mag. (askanews) – “I temi della rigenerazione e del disinquinamento sono strategici da alcuni anni e lo sono stati per tutti i governi. Questo perché l’obiettivo generale è quello di rendere più salubre il nostro pianeta dove vivono quasi 9 miliardi di persone. Certo, si può fare di più: la maggior parte dei fondi da investire sono fondi pubblici, ma tutti gli investimenti sono anche integrabili da fondi privati quando aprono al recupero di pezzi di territorio – spesso abbandonati – che possono essere reimpiegati per costruire impianti di energie rinnovabili oppure parchi: recuperare terreno significa anche aumentarne la produttività”. Lo ha detto Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario per le bonifiche nazionali, intervenuto a The Watcher Talk, format di The Watcher Post.”Come Arma, siamo impegnati in questa gigantesca sfida ambientale del recupero di territori per cui paghiamo da anni infrazioni salate poste dall’Europa e che col nostro lavoro – per esempio quello svolto sulle discariche fuori norma – abbiamo contribuito a sanare. Il metodo che abbiamo scelto è quello di fare sistema: lavorare insieme ad aziende, istituzioni e centri di ricerca. E questo protocollo d’intesa offre sia conoscenza che supporto per poter operare bene e in modo efficiente”, ha concluso Vadalà a proposito del protocollo d’intesa siglato tra Green Building Council Italia e RemTech Expo.