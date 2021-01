Il direttore sanitario dell’Inmi, Francesco Vaia: “La riapertura delle scuole? Sarebbe più prudente restare così e aspettare che calino i contagi per effetto dei blocchi dotto le vacanze di Natale. L’Epifania porta via le feste, di certo non il virus» Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Vaia (Spallanzani): “Il virus colpisce i più deboli. Vaccini? Gli effetti non prima di febbraio» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento