ROMA – Il Dipartimento di Controllo delle Malattie della Thailandia ha confermato oggi il primo caso noto in Asia di vaiolo delle scimmie. Le autorità di Bangkok hanno precisato che il nuovo ceppo di Mpox Clade 1b è stato trovato in un cittadino europeo di 66 anni che aveva viaggiato in Africa.

Il Clade 1b sta suscitando molta preoccupazione a livello mondiale per la facilità con cui riesce a diffondersi.

L’articolo Vaiolo delle scimmie, la Thailandia conferma il primo caso in Asia proviene da Agenzia Dire.

