Valanga Gualtieri a Roma, il centrosinistra conquista 14 Municipi su 15

ROMA – “Voglio complimentarmi con i nostri presidenti di Municipio, che ormai hanno vinto”. Così il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dal palco di piazza Santi Apostoli dove è in corso la festa di piazza per la vittoria al ballottaggio. Al momento, infatti, in 14 dei 15 Municipi è avanti il centrosinistra. Nel VI Municipio, l’unico dove le forze progressiste non sono arrivate al secondo turno, ha vinto il candidato del centrodestra, Nicola Franco.

In Municipio I la dem Lorenza Bonaccorsi vince con oltre il 65%. In Municipio II riconfermata la presidente del Pd Francesca Del Bello con il 64% dei voti. Supera il 62% Paolo Emilio Marchionne nel Municipio III mentre nel Municipio IV Massimiliano Umberti arriva al 59%, lo stesso risultato di Mauro Caliste nel Municipio V.

In Municipio VII Francesco Laddaga supera il 63% ma il risultato migliore è quello di Amedeo Ciaccheri, presidente uscente del Municipio VIII, riconfermato con il 70% dei consensi. 58,5% per Titti Di Salvo nel Municipio IX, mentre più ristretto il vantaggio in Municipio X dove il candidato dem Mario Falconi si impone con il 53%.

In Municipio XI Gianluca Lanzi è eletto con il 59% dei voti mentre in Municipio XII Elio Tomasetti supera il 66%. Sabrina Giuseppetti con il 55% vince in Municipio XIII, il Municipio XIV va a Marco Della Porta con il 59% mentre Daniele Torquati riconquista il Municipio XV con il 51%.

