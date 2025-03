Valanga su Dolomiti a Cortina, si cerca uno sciatore disperso. Due ritrovati, uno è grave

(Adnkronos) – Valanga oggi nel cuore delle Dolomiti Bellunesi nella zona di Cortina. Tre sciatori sono rimasti travolti nella zona di Forcella Giau, lato ovest nel territorio di San Vito di Cadore a quota 2.300.

Dalle prime informazioni, al momento sono due gli sciatori estratti dalla neve: uno cosciente, l’altro in gravi condizioni. Per la ricerca del terzo disperso si stanno muovendo le squadre del Soccorso alpino di San Vito di Cadore, Cortina d’Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina e Livinallongo.

A dare l’allarme attorno alle 13 è stato il quarto del gruppo, che ha subito iniziato la ricerca dei compagni travolti e sepolti. Sul posto è riuscito ad atterrare l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, mentre la nuvolosità variabile ha impedito l’avvicinamento dell’eliambulanza di Treviso emergenza. E’ stata attivata anche una terza eliambulanza e l’elicottero dell’Air service center per il trasporto in quota delle squadre.

Il servizio regionale di elisoccorso piemontese e il soccorso alpino e speleologico locale sono impegnati in due diversi interventi per una valanga nei territori di Salbertrand e Pragelato nel Torinese. Nel primo incidente è rimasta coinvolta una persona, infortunata in maniera non grave. Nel secondo sono, invece, tre le persone coinvolte, ma tutte illese. Sul posto ci sono due eliambulanze, ma le operazioni sono ostacolate dal maltempo.