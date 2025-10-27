lunedì, 27 Ottobre , 25

Macerata, assalto a portavalori in A14: usati esplosivo e armi semiautomatiche

(Adnkronos) - Tentativo di rapina a due furgoni...

Emanuele Fiano contestato alla Ca’ Foscari: “Sono scioccato, come successo a mio padre nel ’38”

(Adnkronos) - "Fuori i sionisti dall'Università". Con questo...

Sinner, incontro con Sonego a Parigi: “Hai vinto?”

(Adnkronos) - Jannik Sinner è arrivato a Parigi...

Incidenti sul lavoro, operaio di 29 anni muore schiacciato da macchinario

(Adnkronos) - Un operaio italiano di 29 anni...
Valditara: clamorosa fake news stop all’educazione sessuale a scuola

“Su identità di genere invece evitare di confondere bambini”

Milano, 27 ott. (askanews) – “È una clamorosa fake news ed è gravissimo che le opposizioni abbiano dato una visione distorta del disegno di legge, che hanno letto forse in modo frettoloso e mi fermo qua. L’educazione sessuale non è assolutamente vietata e sull’educazione affettiva abbiamo fatto più di quello che hanno fatto i governi di sinistra. Peraltro nei nuovi programmi scolastici abbiamo inserito anche l’educare all’empatia. Abbiamo anche messo risorse per formare i docenti sull’educare al rispetto”.Lo ha affermato il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, a margine della presentazione del suo libro a Milano. “Diverso il tema dell’identità e della fluidità di genere che sono tematiche complesse e riteniamo che i bambini non debbano avere confusione in testa. Questi argomenti verranno trattati col consenso informato”.

