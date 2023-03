Valditara: il ministero sarà parte civile contro gli aggressori dei docenti

Al processo avrà davanti anche l’Avvocatura dello Stato

Milano, 25 mar. (askanews) – “Se un docente”, un preside o un dipendente della scuola “viene aggredito proporrò che il ministero si costituisca parte civile” nel processo penale contro l’aggressore. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel suo intervento a Milano alla nuova edizione della scuola politica della Lega. “Colui che prende a pugni un insegnante e lo manda all’ospedale avrà davanti non solo l’insegnante, sappia che avrà davanti anche l’Avvocatura dello Stato” ha ribadito.

“È ora di dire basta alle aggressioni, è ora che torni la serenità e la sicurezza nelle classi” ha aggiunto il ministro. “Credo che alcuni abbiano perso di vista il significato più profondo” della circolare contro l’uso dei cellulari in classe, cioè “il rispetto perché se uno si mette a chattare con un amico durante la lezione credo sia inaccettabile, una mancanza di rispetto verso compagni e insegnanti. Se poi si aggredisce un insegnante come quella presa a pallini” nei giorni scorsi siamo davanti a “sintomi di disgregazione che non possiamo più accettare” ha concluso.

