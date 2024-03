Valditara: il Nord è a secco di docenti? Lavoro a una soluzione articolata

Valditara punta su incentivi e restyling specializzazione

Roma, 21 mar. (askanews) – Il Nord a secco di docenti, in particolare di sostegno, “è un problema che abbiamo presente e a cui stiamo lavorando per trovare una soluzione articolata”. Lo dice in una intervista a “Italia Oggi” il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Tra le ipotesi in campo, il ministro pensa a “più incentivi ma anche una revisione del sistema di specializzazione”. Secondo Valditara “lo squilibrio tra domanda e offerta è una questione annosa che abbiamo ben presente. La soluzione non può che essere articolata su più piani. È urgente, d’intesa con i sindacati, predisporre un sistema di incentivi, non solo di carattere economico, che renda più attrattiva la professione soprattutto nelle realtà dove il potere reale d’acquisto dei salari è più basso. Abbiamo iniziato a farlo per le scuole di montagna, e può essere una strada. Occorre poi intervenire anche sul fronte della formazione per la specializzazione sul Sostegno per bilanciare lo squilibrio esistente sul territorio in quanto a presenza di corsi universitari”. Il ministro dice poi che “faremo un ragionamento con il Ministero dell’università e anche con Indire per incrementare i corsi di specializzazione sul Sostegno per chi risiede al Nord. La stabilità dei docenti di Sostegno, e che siano docenti specializzati, è una nostra priorità”.