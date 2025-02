Valente (Asi): orgoglioso per accordo per realizzare modulo Airlock

Presidente a Abu Dhabi per firma contratto a Thales Alenia Space Italia

Milano, 4 feb. (askanews) – “Oggi è una giornata significativa per l’industria spaziale italiana e per il nostro Paese. Ad Abu Dhabi è stato firmato il contratto che assegna a Thales Alenia Space Italia la realizzazione del modulo Airlock, destinato a completare il Lunar Gateway, la prima stazione spaziale in orbita lunare, un passo fondamentale per il programma di esplorazione lunare Artemis della NASA. Ho partecipato alla firma di questo importante contratto rappresentando con orgoglio l’Agenzia Spaziale Italiana. Un accordo che testimonia la fiducia nella qualità e nella competenza industriale e accademica dell’intero Sistema Paese che continua a essere un punto di riferimento globale nell’ambito spaziale. È un passo questo che si inserisce anche in un contesto di forte collaborazione internazionale, come dimostrato dalla partecipazione degli Emirati Arabi Uniti agli Artemis Accords. La firma affonda le sue radici nel lungimirante Memorandum of Understanding del 1997 tra ASI e NASA, che ha consolidato la strada di un lungo percorso di collaborazione bilaterale tra le nostre agenzie per l’abitabilità nello spazio. L’Italia, con il suo patrimonio di competenze, si conferma, quindi, in prima linea nella realizzazione delle grandi sfide spaziali del futuro. Siamo pronti a contribuire con determinazione alla nuova era dell’esplorazione lunare”. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, commentando con soddisfazione la firma del contratto tra Thales Alenia Space Italia e Mohammend Bin Rashid Space Centre degli Emirati Arabi Uniti per lo sviluppo del modulo Airlock elemento critico del Lunar Gateway.