Valentina Autiero sfila a Uomini e donne e scoppia a piangere per le critiche. Nella puntata di oggi, martedì 21 gennaio 2020, la dama del Trono Over è finita in lacrime – a quanto pare – per l’eccessiva “cattiveria” usata da qualcuno dei presenti in studio per criticarla. Ma con chi ce l’ha Valentina? Gianni Sperti ha fatto alcune ipotesi. Il video da Witty tv e Mediaset Play.

