valentino-e-gli-sconti-di-cucinelli,-giammetti:-“non-si-conoscevano-nemmeno…”

DALL'ITALIA E DAL MONDOValentino e gli sconti di Cucinelli, Giammetti: "Non si conoscevano nemmeno..."
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Valentino non lo ha mai conosciuto né chiamato”. Così in una storia su Instagram Giancarlo Giammetti che aggiunge: “Io non l’ho neanche visto al funerale… forse era troppo occupato a parlare con la stampa”. Il socio ed ex compagno dello stilista morto lunedì scorso a Roma a 93 anni si riferisce a Brunello Cucinelli. 

Il re del cachmere, nella giornata del funerale, ha affermato: “Valentino vestiva molte nostre cose e quando era in boutique mi chiamava. Mi chiedeva, ‘mi puoi fare lo sconto?’ ‘Maestro, ci mancherebbe che non glielo faccia, per me è un onore’, rispondevo”, ha raccontato . “Sono stato al funerale del maestro Valentino, è stato bello, anche perché lui aveva più di 90 anni, ha lasciato questa vita in serenità, senza soffrire e questo rende anche un funerale un momento bello e non triste – ha detto ancora Cucinelli -. Lui, il signor Armani e il Signor Versace sono stati i padri dell’abbigliamento italiano”. 

