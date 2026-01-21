Valentino, Gualtieri: è stato ispirato da Roma, la città gli è grata

mercoledì, 21 Gennaio , 26

Il sindaco alla camera ardente: lo ricorderemo come merita

Roma, 21 gen. (askanews) – “È stato ispirato da Roma e ha portato Roma nel mondo. Una personalità straordinaria della moda e dell’arte. Roma lo ricorderà come merita, queste mostre straordinarie che la sua Fondazione ha realizzato sono l’ultimo regalo alla città”.Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla camera ardente di Valentino a Roma in Piazza Mignanelli.”Ricordo ancora la bellissima sfilata a Piazza di Spagna, i colori, la luce. Un grande che ha portato Roma nel mondo, Roma lo ricorda con commozione e gli è grata” ha concluso.

