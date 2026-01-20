martedì, 20 Gennaio , 26

Mobilità, Gualtieri (Asstra): “Certificazione parità strumento per ripensare organizzazione tpl”

(Adnkronos) - “Il documento che abbiamo presentato oggi...

Tumori, ‘con Ia si possono estendere screening seno’, linee guida italiane

(Adnkronos) - Sono state pubblicate le nuove linee...

Elon Musk, scontro con Ryanair: “Quanto costa acquistarvi?”

(Adnkronos) - Si riaccende la disputa tra Elon...

Femminicidio Federica Torzullo, domani udienza di convalida in carcere per il marito

(Adnkronos) - E’ fissata per domani alle 11...
valentino,-il-geriatra:-“stilisti-over-90-grazie-a-creativita,-bellezza-e-passione-per-lavoro”
Valentino, il geriatra: “Stilisti over 90 grazie a creatività, bellezza e passione per lavoro”

Valentino, il geriatra: “Stilisti over 90 grazie a creatività, bellezza e passione per lavoro”

DALL'ITALIA E DAL MONDOValentino, il geriatra: "Stilisti over 90 grazie a creatività, bellezza e passione per lavoro"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “L’arte e la creatività aiutano a vivere più a lungo e anche in salute, soprattutto mentale. Lo vediamo anche nelle Rsa o nei centri diurni dove cerchiamo di stimolare la creatività degli anziani non solo come prevenzione rispetto alla malattie neurodegenerative ma anche per mantenere la socialità e la vita di relazione di persone che altrimenti sarebbero sole. Valentino, ma penso anche ad Armani, sono grandi stilisti che hanno superato i 90 anni con grande successi, aspirando alla bellezza e dimostrando una passione infinita e la voglia di tramandarla ai giovani”. Così all’Adnkronos Salute Nicola Ferrara, già presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg) e docente all’università Federico II di Napoli.  

“I dati mondiali ci dicono che c’è anche un rapporto tra ricchezza e allungamento dell’età ma questo avviene dove ci sono meno differenze sociali – puntualizza il geriatra – Infatti gli Usa sono un Paese ricco ma non hanno la stessa aspettativa di vita dell’Italia, per esempio, perché ci sono forti differenze all’interno della società. Questo non per legare l’allungamento della vita solo alla ricchezza della persona – e alla possibilità di cure e assistenza – ma anche al paese, che vuol dire cultura e storia, dove si vive e lavora”.  

Secondo il geriatra, “lo stilista, così come il professore universitario, per tutta la sua carriera è a contatto con i giovani e questo è un ulteriore stimolo intellettuale e sociale”. “Trasmettere competenze e passione – conclude – migliora sicuramente l’aspettativa di vita”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.