Valentino, Maria Grazia Chiuri: avevo un rapporto personale con lui

Valentino, Maria Grazia Chiuri: avevo un rapporto personale con lui

“Era paterno, ringrazio per aver condiviso parte della vita con lui”

Roma, 21 gen. (askanews) – “Avevo un rapporto personale con lui, era un’altra epoca, c’era un senso di comunità e di famiglia, e poi lui era molto paterno”.Così Maria Grazia Chiuri, che con Pierpaolo Piccioli fu direttrice creativa del marchio negli anni dopo l’addio dello stilista alle passerelle, arrivando alla camera ardente di Valentino a Roma in piazza Mignanelli. “Devo dire un grande grazie per aver condiviso una parte di vita insieme” ha aggiunto.

