Valentino, Tiziana Rocca: “Grande esempio di disciplina ed eleganza”

Il ricordo della pr che dice: “Lui era sempre perfetto”

Roma, 23 gen. (askanews) – “Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di fare tante iniziative di solidarietà anni fa quando organizzavamo per Rai1 la moda, Piazza Navona. Un grandissimo uomo, un grandissimo esempio di disciplina, rigore, eleganza. Chiaramente perdiamo uno dei nomi che ci rappresentava meglio l’Italia nel mondo”: è il ricordo della pr Tiziana Rocca, al suo arrivo alla Basilica di Santa Maria degli Angeli per i funerali dello stilista Valentino Garavani.”Difetti (di Valentino) non ne ho mai visti, sempre e solo cose belle con lui. È stata un’esperienza di vita che mi ha segnato, lui era un esempio, era sempre perfetto”, ha aggiunto Rocca.

