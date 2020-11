Valeria Graci a Verissimo, “Mi sentivo dire: non vali nulla e ci ho creduto” | Video Mediaset

Valeria Graci a Verissimo, ha parlato del periodo in cui è stata vittima di violenza psicologica. Nella puntata speciale del programma di Canale 5 dedicato alla giornata contro le violenze sulle donne la comica ha detto: “Mi sentivo dire: non vali nulla”. La Graci ha spiegato: “Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite”. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

