Valeria Graci, la difficile separazione dall’ex marito: “Le cicatrici rimangono ma fortificano”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un passato che ha lasciato tante cicatrici. Valeria Graci, ospite oggi 31 gennaio a Verissimo, ha parlato della difficile separazione dall’ex marito: anni fa aveva rivelato di essere stata vittima di violenza psicologica. “Lascio alla giustizia il tempo di portare avanti le cose. I rapporti sono diversi adesso, il tempo cura un po’, le cicatrici rimangono, però fortificano tantissimo”, ha detto l’attrice comica nel salotto di Silvia Toffanin.  

Ma a distanza di anni Valeria Graci ha assunto una nuova consapevolezza: “Se non avessi vissuto quei momenti, quelle difficoltà, oggi non sarei la donna che sono. Qualcuna l’ho superata, qualcuna la combatto ancora, ma mi hanno aiutato a diventare la donna forte che sono oggi e che non permetterà più a nessuno di mangiarle in testa”. 

Valeria Graci ora è felice: ha ritrovato l’amore. “La vita torna a sorprenderti quando meno te lo aspetti. Quando pensi che non ci sia più niente che ti possa stupire si fanno degli incontri. L’incontro con Antonio è stato magico, sono molto innamorata”, ha detto Graci che ha rivelato come il loro incontro è stato un vero e proprio “colpo di fulmine”.  

