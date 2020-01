Valeria Marini al Grande Fratello Vip 2020 per l’acceso confronto con Rita Rusic. Ospite nella quinta puntata di oggi, lunedì 20 gennaio, la “stella” del Bagaglino si è ritrovata vis a vis con la produttrice ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, anche tirando fuori dal reggiseno una rassegna stampa in miniatura. Ecco il video da Mediaset Play con l’intero faccia a faccia tra le due “rivali in amore”.

continua a leggere sul sito di riferimento