domenica, 11 Gennaio , 26

Can Yaman torna a Roma: “Niente droga a Istanbul, è una bufala”

(Adnkronos) - Niente droga, niente arresto. Can Yaman...

Serie A, oggi Verona-Lazio – La partita in diretta

(Adnkronos) - Torna in campo la Lazio in...

Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato”

(Adnkronos) - "Sono un colpevole desiderato. Ci aspettiamo...

Fiorentina-Milan, espulsione per l’allenatore viola Vanoli. Cos’è successo

(Adnkronos) - Il primo tempo di Fiorentina-Milan, partita...

Valeria Marini e la mamma, scoppia la pace a Domenica In

DALL'ITALIA E DAL MONDOValeria Marini e la mamma, scoppia la pace a Domenica In
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Tra Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù scoppia la pace a Domenica In oggi 11 gennaio 2026. La showgirl e la madre si sono riconciliate ‘ufficialmente’ nel salotto di Mara Venier, dove in passato erano andate in scena la precedenti puntate della saga familiare. L’incontro di oggi è anche l’occasione per fare il punto sul processo relativo alla truffa che Gianna Orrù, oggi 88enne, ha subìto tra il 2018 e il 2019. In un anno e mezzo, la donna ha versato oltre 335mila euro ad un soggetto che prometteva vantaggiosi investimenti. L’uomo è stato condannato in primo grado ad un anno, con pena sospesa, per truffa aggravata. 

“Si va verso la prescrizione per l’inchiesta penale, da lui non si vedrà mai una lira”, dice Orrù. “Non ho visto un soldo, questa persona non ha fatto un giorno di carcere e mi dicono che stia lavorando. Posso essere soddisfatta? No. Ho buttato 7 anni della mia vita e non abbiamo ancora finito, c’è un altro processo per calunnia aggravata per quello che ha detto di me”, aggiunge. 

Orrù è stata un punto di riferimento costante per la carriera della showgirl. “Non sono pentita di aver seguito tutta la carriera di mia figlia, ma non lo rifarei nello stesso modo. Non bisogna annullarsi, anche se c’è senso di responsabilità per una figlia”, dice la mamma di Valeria Marini. “Avrei dovuto essere una madre meno presente e occuparmi più di me stessa”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.