Valeria Marini sorpresa per Federico Fashion Style: “buon compleanno” | Video Mediaset Live Non è la D’Urso

Valeria Marini spunta a sorpresa a Live – Non è la D’Urso per augurare buon compleanno a Federico Fashion Style. “Allora devo dire ho scelto una torta d’oro perchè hai le mani d’oro e tutto quello che tocchi diventa stellare. Veramente con Federico è come di famiglia” – dice la Marini con il parrucchiere visibilmente emozionato. “E’ stata la stella portafortuna, abbiamo un rapporto stupendo” dice Federico, ma dallo studio Barbara d’Urso domanda alla Marini: “ma sei ancora fidanzata? Io sono impegnata in altre cose e poi sono qua per Federico”.

Ecco il video Mediaset con la sorpresa di Valeria Marini a Federico Fashion Style a Live Non è la D’Urso.

continua a leggere sul sito di riferimento