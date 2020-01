Valeria Marini VS Rita Rusic al Grande Fratello Vip 4 | Video Mediaset Mattino Cinque

A Mattino Cinque si parla dello scontro al Grande Fratello Vip 4 tra Valeria Marini e Rita Rusic. Le due ex compagne di Vittorio Cecchi Gori si sono ritrovate all’interno della casa per chiarire una volta e per tutte il loro rapporto. Se la Marini cercava di siglare una pace, la Rusic ha continuato a restare sulle sue richiedendo l’intervento di Alfonso Signorini. Alla fine le due si danno un bacio, ma è chiaro che non potrà mai esserci un rapporto sereno.

Ecco il video Mediaset trasmesso a Mattino Cinque dell’incontro tra Valeria Marini e la rivale Rita Rusic.

