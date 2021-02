I due scrittori soccorsi dai vigili del fuoco e dal 118 in un appartamento a Trastevere, poi sequestrato. Il primo trasferito in elicottero a Grosseto e sottoposto alla camera iperbarica, la seconda ricoverata in rianimazione all’Umberto I Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Valerio Massimo Manfredi e Antonella Prenner intossicati dal monossido proviene da Notiziedi.

