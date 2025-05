valerio-scanu-risarcito-di-70mila-euro-per-diffamazione,-il-commento-su-fabri-fibra-a-‘la-volta-buona’

(Adnkronos) –

Valerio Scanu ha parlato pubblicamente del risarcimento che ha ottenuto, dal valore di 70mila euro, da parte di Fabri Fibra. Ospite oggi, mercoledì 7 maggio, a ‘La volta buona’, il cantante ha detto di più sulla vicenda giudiziaria cominciata circa 12 anni fa.

“All’epoca avevo 22 anni e venivo insultato costantemente sui social senza capirne il motivo. Poi ho scoperto il testo del brano ‘A me di te’ nel quale venivo citato in mezzo a uno scenario osceno”, ha esordito il cantante.

“Ho fatto una causa sia penale che civile perché se non tocchi le tasche… alla gente non frega niente. La libertà di espressione va benissimo in tutte le sue forme purché non vada a ledere la dignità altrui”, ha continuato Scanu, che ha ammesso di ricevere ancora oggi insulti dai leoni di tastiera e “continuerò a querelarli”, ha aggiunto.

Valerio Scanu ha rivelato di non aver mai conosciuto personalmente Fabri Fibra e, anche dopo aver ricevuto il risarcimento, non ha avuto nessun contatto diretto con il rapper o la sua casa discografica: “Io sono in una posizione privilegiata: faccio un lavoro che amo, guadagno bene e non ho bisogno di questi 70mila euro per mangiare. Non ho deciso io di ricevere questa cifra”, ha concluso il cantante che dichiara di aver agito legalmente solo per riscattare la sua dignità.