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Valore Acqua: il progetto a tutela delle falde acquifere
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Valore Acqua: il progetto a tutela delle falde acquifere

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L’impegno messo in campo dal birrificio di Heineken a Massafra

Massafra, 15 lug. (askanews) – L’acqua è una risorsa sempre più preziosa, soprattutto in territori come la Puglia, dove gli effetti del cambiamento climatico rendono la gestione idrica una delle principali sfide per il futuro.Le parole dell’Amministratore Delegato Heineken, Alexander Koch: “Per noi crescita e sostenibilità non sono due percorsi separati. La nostra strategia brew a better world, o brew a better Italia, prende forma ogni giorno qui in Italia con gli investimenti che facciamo nel birrificio e anche questo progetto è nato da questa idea. Ovviamente le grandi sfide ambientali non le possiamo risolvere da soli, lo faremo con i nostri partner nel territorio. Restare uniti è l’unico modo per risolvere le grandi sfide”.Da Massafra, Heineken Italia lancia Valore Acqua, un progetto sviluppato insieme ad ARIF con l’obiettivo di contribuire alla tutela della falda della Murgia attraverso il recupero di infrastrutture esistenti e un utilizzo più efficiente delle risorse idriche.L’intervista al direttore del Birrificio di Massafra, Alessandro Merlo: “Da sempre la caratteristica di questo birrificio è stata mantenere la tradizione innovando in maniera sostenibile nel territorio. Sicuramente l’acqua per noi è un bene importantissimo, lavoriamo in un territorio a forte vocazione agricola, quindi l’acqua è importante per il territorio ed è importante per noi”.L’iniziativa punta a recuperare una vasca di accumulo oggi inutilizzata e ad alimentarla con acque superficiali già disponibili, destinate all’irrigazione delle campagne della zona.Il commento del Sustainability Management Heineken, Leo Gasparri: “Andremo quindi a ripristinare il canale che collega la Basilicata ad una vasca di raccolta che si trova nell’area, che raccoglie circa 10 mila metri cubi di acqua. Poi attraverso l’installazione di un sistema di sollevamento con tre pompe dedicate andremo a spingere quest’acqua all’interno del territorio attraverso una tubazione di circa 5 chilometri”.Il progetto si inserisce nella strategia di sostenibilità di Heineken Italia, dal 2010 il Gruppo ha ridotto del 60% il consumo di acqua necessario per produrre un litro di birra, mentre lo stabilimento di Massafra rappresenta già oggi uno dei siti più avanzati della rete produttiva dell’azienda sul fronte dell’efficienza idrica ed energetica. Con Valore Acqua, l’obiettivo è estendere questo impegno oltre i confini del birrificio, contribuendo concretamente alla tutela del territorio e delle sue risorse naturali.

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