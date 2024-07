Valore D parteciperà alla 45esima edizione del Meeting di Rimini: focus su lavoro e inclusione

ROMA – Valore D, la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva all’interno delle aziende, parteciperà alla 45ma edizione del Meeting di Rimini. Dal 20 al 25 agosto, presso la Fiera di Rimini, Valore D sarà presente per discutere insieme alle istituzioni e alle altre organizzazioni su come diffondere una cultura del lavoro inclusiva, innovativa, basata sul rispetto e sulla valorizzazione del capitale umano, a partire dalle giovani generazioni.

Il 22 e 23 agosto, dalle 14.30 alle 16, nel corso del workshop “Diamo forma al lavoro del futuro”, Valore D dialogheràcon i giovani e le giovani per ascoltare cosa per loro definisce un luogo di lavoro che valorizzi le diversità e la convivenza delle differenze. L’obbiettivo è riflettere insieme sui temi di diversità, equità e inclusione, per far sì che le nuove generazioni accompagnino le aziende nella loro trasformazione sostenibile e renderle più competitive, innovative e sostenibili.

Sabato 24 alle 21.00 presso la Sala Gruppo FS C2, la presidente di Valore D, Cristiana Scelza, interverrà alla tavola rotonda dal titolo “Scuola e Università: risorse umane o uomini per il nuovo lavoro?” insieme a Mauro Gambetti, presidente Fondazione Fratelli tutti, Giovanna Iannantuoni, presidente CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e Roberto Ricci, presidente INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione). A introdurre i lavori sarà Francesco Occhetta, segretario generale Fondazione Fratelli tutti.

Nel corso del Meeting di Rimini 2024, Valore D curerà un’edizione speciale del proprio podcast From CEO to CEO in 8 puntate. In diretta dal Meeting, la Direttrice Generale Barbara Falcomer approfondirà ogni giorno i tanti significati che la parola “essenziale” – tema del Meeting di Rimini – oggi ha nel mondo del lavoro, grazie alle testimonianze di leader e CEO raccolte nel podcast di Valore D From CEO to CEO. Ogni puntata sarà volta a creare nuovi spazi di confronto e discussione su tutte quelle tematiche che riguardano non solo il business, ma anche e soprattutto il benessere delle persone che lavorano nelle e per le imprese. Questo è il nostro essenziale: essere al fianco delle imprese che investono sulle politiche d’inclusione e che hanno a cuore il capitale umano.

