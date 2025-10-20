Valorizzare le eccellenze e l’arte dell’ospitalità

A Napoli la 4ª edizione del Premio Nazionale A.M.I.R.A. Progress

Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna anche nel 2025 il Premio Nazionale A.M.I.R.A. Progress, l’appuntamento che celebra le eccellenze italiane nel settore dell’ospitalità, della cultura e dell’imprenditoria.

La cerimonia di consegna si terrà venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 15.00, presso il Centro Congressi Partenope dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Partenope 36.

L’evento, promosso dall’Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi (A.M.I.R.A.), avrà come tema centrale “La valorizzazione delle eccellenze territoriali e dell’ospitalità”.

Dopo un cocktail di benvenuto alle 15.00, seguirà la cerimonia di premiazione con gli interventi dei vincitori e, a conclusione, un buffet con degustazione di prodotti dell’enogastronomia campana d’eccellenza.

Il premio, ideato dai soci A.M.I.R.A. Giuseppe De Girolamo, giornalista, e Raffaele Beato, già direttore generale dell’ERSAC ed ex docente all’Università di Fisciano, intende riconoscere e valorizzare personalità che, attraverso impegno, studio e passione, hanno contribuito alla crescita del Paese e all’affermazione della cultura dell’accoglienza italiana.

L’obiettivo è offrire un modello ai giovani, dimostrando che con dedizione e formazione si possono raggiungere traguardi ambiziosi.

Il Premio A.M.I.R.A. Progress 2025 verrà assegnato direttamente ai vincitori, senza possibilità di delega, e consiste nella riproduzione artigianale in miniatura di una lampada Flambè, simbolo per eccellenza della professione del maître.

La commissione di quest’anno sarà composta da figure di primo piano: Valerio Beltrami, presidente nazionale A.M.I.R.A.; Giuseppe De Girolamo, giornalista e socio onorario A.M.I.R.A.; Dario Duro, fiduciario A.M.I.R.A. Napoli; Antonio Limone, direttore generale ASL Caserta; Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II di Napoli; Marino Niola, antropologo e docente all’Università Suor Orsola Benincasa; Sabrina Reale, pianista e docente del Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona; e Niccola Squitieri, presidente dell’Associazione Internazionale Guido Dorso.

Il premio si inserisce nel più ampio impegno dell’A.M.I.R.A. nel promuovere la formazione e la crescita professionale dei propri associati, attraverso anche i concorsi nazionali “Il Maître dell’Anno” e “Le Donne nell’Arte del Flambè”, che mirano a stimolare l’eccellenza e la competizione sana nel settore.

Fondata nel 1955 al Ristorante Savini di Milano per iniziativa del Comm. Guido Ferniani, l’A.M.I.R.A. è oggi una delle principali associazioni italiane dedicate alla valorizzazione della figura del maître e delle professioni dell’ospitalità.

Con sede legale a Milano e una rete di sezioni in tutta Italia e all’estero, l’associazione riunisce migliaia di professionisti che condividono un obiettivo comune: mantenere alto il prestigio della tradizione italiana dell’accoglienza, fondata sul motto “La cortesia non costa nulla e rende molto”.

In un contesto in cui l’ospitalità rappresenta una delle risorse più autentiche e strategiche del Paese, il Premio A.M.I.R.A. Progress 2025 si conferma come un appuntamento di valore, capace di unire cultura, formazione e passione per il servizio, ponendo ancora una volta l’Italia al centro della scena internazionale per qualità e professionalità.