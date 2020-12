Valter De Maggio smentisce le voci sulle dimissioni di Gattuso

Gattuso pronto a dimettersi e a lascia il Napoli: questa era la voce circolata in città in questi giorni. Il tutto è stato smentito da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli:

“C’è un tam tam in città, si parla di dimissioni di Gattuso per i suoi problemi di salute e altre voci parlano di mancato accordo per il rinnovo. Le mie fonti mi dicono: altro che dimissioni, Gattuso è contento, sta bene e resta al Napoli. Dal club si sono fatti una grossa risata”.

Dunque nessun litigio e nessuna tensione tra Gattuso, la squadra e la società.

