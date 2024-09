valuta-le-performance-degli-eventi-con-cicero-e-ia

Rispettando e tutelando la privacy degli spettatori

Roma, 01 sett. (askanews) – Un team di ingegneri, sviluppatori e psicologi comportamentali ha messo a punto un software in grado di tracciare il livello di interesse, emozioni e focus del pubblico per aiutare aziende e organizzatori a migliorare le proprie performance sia negli eventi dal vivo che online, tutto questo rispettando e tutelando la privacy degli spettatori: “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale -spiega Grasselli, uno dei Founder- ci ha permesso di dare vita a un sistema in grado di comprendere cosa abbia funzionato in un seminario, un evento di vendita o una rappresentazione artistica. Grazie a queste informazioni oggettive è possibile capire quali sono stati momenti che hanno avuto il maggiore impatto sul pubblico. Un cambio di paradigma importante che di certo è destinato a portare cambiamenti in un settore dove la valutazione di un evento è ancora ancorata a questionari e sondaggi, strumenti poco accurati e troppo soggettivi”.Cicero ha imparato a interpretare e riconoscere in autonomia i segnali a cui attribuire importanza: “Il software -afferma Lazzarin- valuta parametri come la postura del corpo, inarcature delle sopracciglia, dilatazione delle pupille e oltre 50 parametri biometrici e espressivi. Atteggiamenti che, tradotti secondo la letteratura scientifica e l’esperienza di chi studia la mente delle persone, permettono di comprendere il gradimento, interesse o altre emozioni di ciò che si sta osservando.”Contemporaneamente il sistema analizza lo speaker di cui viene studiato il tono di voce, il movimento e la velocità del parlato per comprendere il grado di appeal rispetto al pubblico presente”.I tradizionali questionari di valutazione somministrati qualche giorno dopo la fine dell’evento vanno dunque in soffitta: “Volevamo rispondere a una domanda che nel mondo degli eventi ci è stata posta spesso da relatori o speaker ovvero “come sono andato?”, grazie a Cicero ora possiamo dargli una risposta oggettiva” afferma Fantozzi.Adesso le aziende hanno a disposizione uno strumento in grado di analizzare e archiviare in una comoda piattaforma tutte gli indicatori di performance dei propri eventi e studiarli per prendere importanti decisioni aziendali.