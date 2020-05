Valve annuncia che non supporterà più la versione di SteamVR per macOS

Valve ha annunciato che SteamVR non supporterà più macOS in modo che il suo team “possa concentrarsi su Windows e Linux“.

Come notato da UploadVR, gli utenti Mac potranno comunque utilizzare SteamVR eseguendo Windows con software di virtualizzazione come Parallels Desktop o VMware Fusion. Valve afferma che le build legacy della piattaforma di realtà virtuale rimarranno accessibili anche sul Mac facendo clic con il tasto destro su SteamVR in Steam e selezionando ProprietàBetas.

