Vance: disarmare Hamas sarà un compito arduo

Vance: disarmare Hamas sarà un compito arduo

Il vice presidente Usa incontra a Gerusalemme Netanyahu

Milano, 22 ott. (askanews) – “Abbiamo davanti a noi un compito molto, molto arduo: disarmare Hamas”, ha affermato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance durante una dichiarazione congiunta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Tra i compiti, secondo Vance, anche “ricostruire Gaza, migliorare la vita della popolazione di Gaza, ma anche garantire che Hamas non rappresenti più una minaccia per i nostri amici in Israele”.

