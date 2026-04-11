vance-in-pakistan-a-islamabad-per-i-negoziati-di-pace-con-l’iran

Della delegazione Usa fanno parte anche Witkoff e Kushner

Roma, 11 apr. (askanews) – Il vicepresidente Usa JD Vance è arrivato a Islamabad, in Pakistan, per i colloqui con l’Iran.Vance è stato accolto da funzionari pakistani alla base aerea di Nur Khan. Ha ricevuto un mazzo di fiori da un bambino prima di percorrere il tappeto rosso circondato da un picchetto d’onore. Nella delegazione Usa, presenti anche gli inviati speciali del presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Gli incontri con funzionari pachistani e iraniani, con l’obiettivo di trovare una soluzione al conflitto con l’Iran si tengono all’hotel Serena Hotel di Islamabad.