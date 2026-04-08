vance:-meloni-alleato-molto-“utile”-in-ucraina

Roma, 8 apr. (askanews) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, intervenendo al Mathias Corvinus Collegium di Budapest, ha dichiarato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata molto utile al tentativo degli Usa di risolvere il conflitto in Ucraina, a differenza di molti altri leader europei.

“Abbiamo ricevuto molto aiuto da alcuni dei nostri amici. Penso che Giorgia Meloni in Italia sia stata molto utile”, ha dichiarato Vance, osservando però che “siamo rimasti delusi da gran parte della leadership politica in Europa, perché non sembra particolarmente interessata a risolvere questo specifico conflitto”.