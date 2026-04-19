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Vance ringrazia Papa: “Disaccordi ci sono ma realtà più complessa”
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Vance ringrazia Papa: “Disaccordi ci sono ma realtà più complessa”

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Roma, 19 apr. (askanews) – “Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre il racconto mediatico alimenta costantemente conflitti – e sì, disaccordi reali sono avvenuti e continueranno a verificarsi – la realtà è spesso molto più complicata”. Così, su X, il vicepresidente americano JD Vance, rispondendo al Papa che ieri in volo dal Camerun all’Angola ha spiegato che le sue parole nei discorsi in Africano non sono una risposta a Trump. “Non mi interessa dibattere con lui”, aveva detto Leone.

“Papa Leone – scrive Vance – predica il Vangelo, come dovrebbe fare, e questo inevitabilmente significa che offre le sue opinioni sulle questioni morali del giorno. Il Presidente – e l’intera amministrazione – lavora per applicare quei principi morali in un mondo caotico. Sarà nelle nostre preghiere, e spero che noi saremo nelle sue”.

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