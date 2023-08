Vanessa Fortarezza nuova Country Leader di Salesforce per l’Italia

Manager dal 2015 in azienda: “Nuovo capitolo della nostra storia”

Milano, 29 ago. (askanews) – E’ Vanessa Fortarezza la nuova Country Leader per l’Italia di Salesforce. La nomina è stata annunciata oggi in una nota. Fortarezza, in Salesforce dall’inizio del 2015, ha una “solida” esperienza nelle multinazionali americane del software, prima di approdare in Salesforce ha lavorato per oltre dieci anni in Microsoft.

In Salesforce, si legge nella nota, “ha dato un forte impulso alla crescita dell’azienda all’interno del mercato italiano, ricoprendo negli anni ruoli di crescente responsabilità con particolare focus nei settori Telco, Media, Energy & Utilities, sino a ricoprire una posizione internazionale – nell’ultimo anno – come Senior Vice President Sud Europa per la Pubblica Amministrazione, dove si è occupata di guidare la strategia di sviluppo della divisione in Francia, Italia, Spagna e Portogallo”.

“Sono onorata di ricoprire un ruolo così prestigioso nell’azienda che mi ha visto crescere a livello professionale e umano”, ha spiegato Fortarezza. “Salesforce è un’azienda straordinaria non solo per le sue soluzioni cloud, ma anche per la cultura aperta all’innovazione e all’inclusione”, ha aggiunto la nuova Country Leader. “È con la mia dedizione e passione che intendo guidare Salesforce in Italia, aprendo la strada a un nuovo capitolo della nostra storia e creando un team di talenti che – ha concluso – sapranno interpretare al meglio le esigenze delle aziende italiane per guidarle verso il cambiamento di Trasformazione Digitale”.