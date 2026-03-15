vannacci:-appoggio-a-governo?-nostri-principi-linea-rossa,-non-negoziabili

Roma, 15 mar. (askanews) – “Abbiamo principi non negoziabili, una linea rossa che non si varca: sulla base di questo Futuro Nazionale sosterrà o non sosterrà, come avvenuto in settimana sulle comunicazioni della premier sull’Iran, il governo Meloni”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci parlando con i giornalisti a Montecatini prima del suo spettacolo “Il mondo al contrario – Remigrazione” al Teatro Verdi.
“Il simbolo di Futuro nazionale non verrà usato nel 2026 per nessuna elezione amministrativa in Italia” e il partito nascerà “sostanzialmente con l’assemblea costituente si terrà a metà giugno”, ha aggiunto.