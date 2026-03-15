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Vannacci: appoggio a governo? Nostri principi linea rossa, non negoziabili
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Vannacci: appoggio a governo? Nostri principi linea rossa, non negoziabili

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Roma, 15 mar. (askanews) – “Abbiamo principi non negoziabili, una linea rossa che non si varca: sulla base di questo Futuro Nazionale sosterrà o non sosterrà, come avvenuto in settimana sulle comunicazioni della premier sull’Iran, il governo Meloni”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci parlando con i giornalisti a Montecatini prima del suo spettacolo “Il mondo al contrario – Remigrazione” al Teatro Verdi.

“Il simbolo di Futuro nazionale non verrà usato nel 2026 per nessuna elezione amministrativa in Italia” e il partito nascerà “sostanzialmente con l’assemblea costituente si terrà a metà giugno”, ha aggiunto.

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