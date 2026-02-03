Vannacci conferma l’addio alla Lega: “Da oggi Futuro Nazionale è una realtà”

ROMA – “Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà”.

Lo scrive l’europarlamentare Roberto Vannacci, ufficializzando su Instagram la sua uscita dalla Lega.

VANNACCI: “NESSUN INCONTRO SEGRETO CON RENZI, AVVIO AZIONE LEGALE”

Prima dell’annuncio, sempre sui social, Vannacci aveva pubblicato un post annunciando azioni legali contro “l’articolo di Verderami sul Corriere della Sera” che “mi vorrebbe coinvolto in presunti incontri e ‘accordi segreti’ con Renzi per ‘azzoppare’ la Meloni. È una storia completamente falsa e infondata: mai incontrato Renzi in alcun circolo romano per nessun tipo di accordo”.

Poi: “Quello che mi colpisce non è solo la falsità di questa ricostruzione, ma il modo in cui viene costruita: senza verifica alcuna, senza un minimo di riscontro, senza prove, senza testimoni. Questo non è giornalismo ma un attacco politico. È un tentativo di gettare discredito sulla mia attività politica e di minare il rapporto con il mio elettorato, usando la carta stampata come strumento di attacco. Queste operazioni falliscono sempre. Il popolo sa leggere tra le righe e distingue i retroscena credibili dalle invenzioni. Ho dato mandato al mio avvocato per tutelare la mia persona nei confronti del giornale. L’istanza di mediazione è stata già depositata presso il competente organismo di mediazione territoriale. Non mi fermo. Non mi spavento. Vado avanti”.

