vannacci-e-renzi,-doppia-smentita:-“nessun-incontro”

“Nessun incontro con il leader di Italia viva Matteo Renzi in alcun circolo romano”. Lo assicura all’AdnKronos il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, smentendo indiscrezioni comparse oggi sul Corriere della Sera relative ad un incontro tra il generale e il senatore Matteo Renzi: ‘Renzi e Vannacci, quegli incontri segreti per “azzoppare” Meloni (e neutralizzare Schlein)’, il titolo dell’articolo.

Il leader di Italia viva smentisce con una nota. ”Ciò che scrive il Corriere delle Sera a proposito degli incontri segreti tra me e Vannacci in un circolo canottieri a Roma non è solo falso: è incredibile”, afferma Renzi. “Sono francamente sconvolto per come giornalisti di lunga esperienza inventino dal nulla notizie su commissione e non facciano le doverose, abituali, verifiche. Una cosa sono i retroscena più o meno credibili, una cosa le invenzioni”, aggiunge Renzi.

L’ex premier si esprime anche attraverso un post su X: “Giusto per dirvi come funziona un normale sabato mattina di fine gennaio. Oggi il Corriere della Sera scrive che io vedo regolarmente Roberto Vannacci in un circolo canottieri di Roma. E allora devo smentire ovviamente perché una roba del genere va oltre il ridicolo”.

“Finita qui? Macchè! Nel frattempo dagli Stati Uniti il mondo Maga rilancia la notizia che insieme a Obama e all’azienda Leonardo io avrei truccato le elezioni 2020 negli Stati Uniti contro Trump. Vi rendete conto? È incredibile come siamo circondati da FakeNews. E chi vuole farti male mette in circolo notizie assurde che però alcuni media rilanciano su commissione. Ecco perché serve una stampa libera. Ed ecco perché serve educare i cittadini, specie più giovani, al senso critico”, prosegue Renzi.