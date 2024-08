ROMA – E’ un circolo vizioso: Vannacci fa parlare di sé, tutti parlano di Vannacci, Vannacci ci guadagna in copie vendute e popolarità. Lo sa anche l’eurodeputato della Lega, che se ne compiace: “Loro continuano a descrivermi come un ignorante, un parvenu della politica, ma non fanno altro che accrescere la mia popolarità – dice a Radio Radio – basti pensare che sono l’unico politico che ha venduto 300mila copie col suo libro. Non c’è riuscita neanche Giorgia Meloni“.

L’articolo Vannacci: “Più mi descrivono come un ignorante più vendo copie. Nemmeno Meloni vende come me” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it