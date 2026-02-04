vannacci:-sondaggio-al-4,2%?-mica-male-come-rampa-di-lancio

C’è chi apprezza i principi e valori del mio partito Futuro Nazionale

Modena, 4 feb. (askanews) – “Io non faccio analisi elettorale, quindi non so chi siano i miei elettori. So che stamattina un sondaggio di YouTrend presentava un qualcosa che ancora non esiste al 4,2%. Mica male come rampa di lancio: vuol dire che c’è qualcuno che apprezza e condivide i principi, gli ideali e i valori ai quali si riferisce il mio partito e che ho specificato nel manifesto. Perché se c’è una cosa alla quale dobbiamo essere fedeli sono proprio questi”. Lo ha detto Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, durante una conferenza stampa a Modena prima dell’incontro pubblico sulla Remigrazione organizzato dal Team Vannacci Mutina.