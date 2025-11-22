sabato, 22 Novembre , 25
Vanoni, Elisa Fuksas: "L'ho raccontata nel mio film, Ornella mi ha cambiato la vita"
(Adnkronos) – “Ornella è una persona che mi ha cambiato la vita. La fortuna è che persone così la cambiano a tutti, non solo a chi le conosce, perché sono miti”. Così la regista Elisa Fuksas ricorda con l’AdnKronos Ornella Vanoni, alla quale nel 2022 ha dedicato il documentario ‘Senza fine’, un ritratto della grande cantante e della sua carriera monumentale. 

“Il film ha cementato tutto: attraverso il cinema siamo diventate amiche, fino a oggi – sottolinea Fuksas, che con Vanoni trascorse insieme un mese per girare il documentario -. È stato un film difficile da fare, perché racconta una vita. Io cercavo di farle fare il mio lavoro e le chiedevo: ‘Perché stiamo facendo un film su di te, Ornella?’. E lei rispondeva: ‘Un film su di me è come una fiaba’. E tutte le vite esemplari sono come le fiabe’”. 

