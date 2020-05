Varato il decreto Rilancio: 25,6 miliardi per i lavoratori. Conte: “Aiutiamo famiglie e imprese”

Il Consiglio dei Ministri approva il decreto legge Rilancio da 55 miliardi: 25,6 andranno ai lavoratori, 14-16 alle imprese, 4 saranno di tagli alle tasse per le imprese fino a 250 milioni di fatturato, 3 per la sanità. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia le misure per contrastare l’ipotesi di un crollo del pil a due cifre nel 2020 e preannuncia per la vita degli italiani “una ripartenza pressochè completa, ma è bene evitare che ci siano troppi spostamenti interregionali che potrebbero condizionare la curva epidemiologica”.

Le novità dal 18 maggio verranno comunque introdotte con un decreto legge e non con un Dpcm.

