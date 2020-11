Varriale contro Vaciago di Tuttosport: è polemica su twitter

Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport, aveva twittato riguardo al caso Juve-Napoli: “La sentenza su Juve-Napoli non è contro il Napoli, ma un avvertimento scritto tutto in maiuscolo: NON SI FA I FURBI con il protocollo. E’ a difesa del campionato e del sistema, il Napoli ci è finito in mezzo per una mezza furbata. O si capisce questo o si va fuori strada”.

Ecco la risposta del vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale che zittisce Vaciago : “Caro Guido, le mezze furbate non esistono : o ci sono le furbate, le scorrettezze gli imbrogli e per questo si finisce in serie B, o non c’è nulla di tutto questo e allora si giocano le partite sul campo. E poi la Giustizia giudica, gli avvertimenti li usano altri Sistemi.”

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/realvarriale/status/1326521721017479168?s=20″]

