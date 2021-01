Varriale: “Gattuso merita una chance, vedo similitudini con la gestione Ancelotti”

Enrico Varriale, giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del momento della squadra di Gennaro Gattuso, reduce da una brutta sconfitta con il Verona in campionato ed in Supercoppa con la Juventus. Secondo il giornalista il tecnico calabrese merita una chance, non l’esonero immediato dopo le prime prestazioni deludenti.

LE PAROLE DI ENRICO VARRIALE

Di seguito le parole di Enrico Varriale, giornalista RAI, su Gennaro Gattuso.

Quando i risultati non arrivano, le prestazioni sono altalenanti, iniziano una serie di voci e problematiche alimentate dai social. Succede anche altrove, basta guardare la Roma, con il ko a tavolino, poi è bastata una vittoria per tornare terzi. Io vedo similitudini alla gestione Ancelotti ed è preoccupante, un po’ di scollamento si inizia a vedere. Non vorrei ci fossero situazioni già vissute in passato. La svolta può essere di tanti tipi: una conferma di Gattuso, come ha fatto Giulini a Cagliari col rinnovo a Di Francesco quando tutti si aspettavano l’esonero. Rino merita di giocarsi le sue carte fino alla fine. Con una vittoria a Verona alla fine avrebbe chiuso il girone d’andata nel migliore dei modi, invece è andata male, e c’era già il ko della Supercoppa dopo una prova non brillante.

