Varriale: “Il Napoli deve colmare il buco a sinistra lasciato da Ghoulam, servono giocatori pronti”

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista si è soffermato sul calciomercato degli azzurri.

Le parole di Varriale sul calciomercato azzurro

“Il Napoli con Lobotka può costruire il 4-3-3 con un centrocampista che può fare il vertice basso. Il mercato di gennaio è complicato, servono giocatori pronti, in grado di inserirsi in determinati meccanismi. Ghoulam non è più tornato ai suoi livelli dopo l’infortunio, dunque, il Napoli deve colmare il buco a sinistra. L’Inter è stata all’altezza delle aspettative di questo campionato, il Napoli dovrà giocare una partita saggia dando continuità dopo la vittoria col Sassuolo”.

