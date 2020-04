Varriale: “Milik sfortunato a Napoli, il sostituto sarà all’altezza. Siamo troppo ottimisti sulla ripresa”

Enrico Varriale, giornalista e vicedirettore di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della possibile ripresa del campionato di Serie A e, per quanto riguarda il Napoli, si è soffermato sulla probabile partenza di Arek Milik.

LE PAROLE DI ENRICO VARRIALE

“Siamo troppo ottimisti, credo che riprendere il 24 maggio sia impossibile. Il calcio si deve dimostrare all’altezza dell’emergenza che stiamo attraversando. Se si riuscisse a trovare un’unione anche con la FIFA potrebbe esserci un segnale importante.

In questo momento comanda ancora il virus. E’ importante mettere in campo una serie di idee innovative per limitare al massimo i danni. Il calcio dovrà riprendere in situazioni complicate e surreali, come le porte chiuse. La salute è l’unica cosa che va salvaguardata.

Il problema riguarda tutti i paesi Europei toccati da quest’emergenza Coronavirus. Bisogna modificare determinati format e alcuni comportamenti”.

SU MILIK

“Per i calciatori le motivazioni sono fondamentali. Lui è stato molto sfortunato a Napoli.

Ma gli azzurri non si faranno trovare impreparati di fronte alla sua partenza”.

