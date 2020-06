Varriale: “Questa vittoria è di Gattuso. Molto belle le lacrime di Callejon”

Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla vittoria della Coppa Italia da parte della compagine azzurra. Di seguito alcune parole.

Varriale: “La vittoria è tutta di Gattuso”

Rispetto a quanto si sia visto in campo la squadra azzurra meritava nettamente. Poi grazie ai rigori è stata premiata: questa vittoria è decisamente di Gattuso. Il discorso del mister mi ha ricordato quello di Al Pacino in “Maledetta domenica”: lì si è vista tutta l’umanità di un allenatore che ha saputo ricompattare un gruppo. Bellissime anche le lacrime di Callejon: anche questa è una storia da raccontare e ha dell’incredibile. Lo stesso gesto di Agnelli resta molto bello: uno sportivo vero che premia i calciatori azzurri.

Quarantena soft e partite in chiaro

All’ora di pranzo oggi una rapida riunione dell’assemblea della Lega Serie A ha confermato la volontà dei club di lavorare, con le parti coinvolte per arrivare a trasmettere in chiaro due recuperi del turno con cui riprende il campionato, sabato e domenica, riducendo l’embargo delle tv non licenziatarie (Rai e Mediaset in primis) per riproporre le azioni salienti. Ma nulla è ancora scritto e non si escludono problemi. Difficile arrivare a un accordo entro 24 ore. (clicca qui per leggere tutto)

