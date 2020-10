Dopo il caso Genoa, ultimo avversario del Napoli in campionato, la squadra partenopea è stata sottoposta ad un doppio giro di tamponi. Un terzo sarà, poi, effettuato a poche ore dalla sfida di campionato contro la Juventus, in programma domenica. I risultati di oggi hanno, però, rivelato due positivi nelle fila della rosa azzurro. Uno dei due è il centrocampista della squadra di Gattuso ovvero Piotr Zielinski. Il calciatore, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe rivelarsi solo la punta dell’iceberg. Timori questi che sono stati esperti anche dal giornalista Enrico Varriale tramite i propri social.

CLICCA QUI PER IL COMUNICATO UFFICIALE DEL NAPOLI

Caso Zielinski, le parole di Varriale

Il giornalista, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, ha commentato quanto sta accadendo in quest ore nel mondo del calcio. Ci sono timori in vista della sfida in programma tra Napoli e Juventus e non solo in casa dei partenopei:

“Ci sono le regole e vanno rispettate ma mi chiedo:se dopo Zielinski i tamponi di domani accertassero altri contagiati tra i giocatori di Napoli come si potrebbe giocare? Credo che la stessa Juventus dovrebbe chiedere il rinvio per evitare la diffusione a catena del virus. Tra l’altro Zielinski salterà pure Polonia-Italia di Nation League in programma a Danzica il prossimo 11 ottobre”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU FACEBOOK

The post Varriale sul caso Zielinski: “La stessa Juventus dovrebbe chiedere il rinvio” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento