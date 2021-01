Varriale: “Tre punti meritati quelli del Napoli. Il recupero degli infortunati aiuterà”

Il giornalista della RAI, Enrico Varriale, ha rilasciato un post sul proprio profilo Twitter quest’oggi dopo il successo del Napoli ad Udine per 1-2.

Il post di Varriale

“Tre punti più importanti che meritati quelli colti dal Napoli sul campo dell’Udinese. Partita in linea con le ultime prestazioni della squadra di Gattuso che crea tanto ma paga ancora una volta per errori quasi inspiegabili. Il recupero degli infortunati potrà aiutare”, scrive il noto collega. In allegato il post.

