Il ricorso del Napoli al Collegio di Garanzia del Coni è stato accolto: la gara con la Juve si rigiocherà e, di conseguenza, agli azzurri è stato anche tolto il punto di penalizzazione in classifica. Ovviamente tutto il popolo del Web è stato molto sorpreso dal ribaltone, chi in positivo e chi invece sperava di ritrovarsi tre punti gratuiti. Il Napoli ora è terzo in classifica con 24 punti, a pari con Juventus e Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport la partita si potrebbe giocare il 13 gennaio rinviando le due gare di Coppa Italia in cui sarebbero impegnate le due squadre. Enrico Varriale, giornalista RAI, ha commentato l’esito del ricorso sul proprio profilo twitter.

LE PAROLE DI ENRICO VARRIALE

Queste le parole di Enrico Varriale, giornalista di Rai Sport.

Pienamente accolto il ricorso del Napoli dal Collegio di Garanzia del Coni. Juve-Napoli dovrà giocarsi sul campo e alla squadra di Gattuso viene restituito il punto di penalizzazione. Una vittoria completa per il Presidente De Laurentiis e il collegio dei suoi avvocati Lubrano e Grassani.

The post Varriale: “Vittoria completa per De Laurentiis e i suoi avvocati, adesso parola al campo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento